Delafosse : Les étudiants décrètent une grève illimitée !

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Août 2020 à 09:50 | | 0 commentaire(s)|

Ils avaient menacé de passer à la vitesse supérieure si les autorités ne satisfaisaient pas leurs doléances. Les étudiants du Centre de Formation Professionnelle et Commerciale (CFPC) de Delafosse ont mis à exécution leurs menaces en décrétant un mot d’ordre de grève illimitée.



D'aprés L'As, ils exigent du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation le paiement de 7 mois d’arriérés de bourses alors que leurs camarades des universités continuent de percevoir, malgré la suspension des enseignements.



Selon le porte-parole des étudiants, Saliou Mbow, le premier plan d’actions a consisté à rencontrer la tutelle qui avait promis le paiement des bourses dans les meilleurs délais. Las d’attendre, M. Mbow et compagnie ont entamé une grève illimitée. A l’en croire, ils ne comptent que sur leurs bourses pour s’acquitter du loyer, assurer le transport et s’alimenter.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos