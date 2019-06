Délestages à Keur Momar Sarr: Risque de pénurie d'eau à Dakar

Dans la journée du vendredi, des délestages récurrents ont été notés sur toute l’étendue du territoire national. Des incidents dans le réseau, selon la Senelec. Toutefois, ces coupures ont conduit à l’arrêt de l’usine d’eau de Keur Momar Sarr. Et, pendant tout l’après-midi, une bonne partie des dakarois s’approvisionnaient à l’aide du liquide resté sur les conduits d’eau. D’ailleurs, dans certaines zones comme le centre-ville, l’eau n’a pas coulé des robinets. Selon des sources de Kritik repris par Leral.net, si la situation n’est pas rétablie dans la nuit du vendredi au samedi, Dakar connaîtra une grave pénurie d’eau. Et les pourfendeurs de la Sénégalaise des eaux (SDE) ne manqueront pas de crier au sabotage après que le gendarme des marchés publics a validé l’octroi du contrat d’affermage de l’eau à Suez.Alors qu’il n’en est rien. D’ailleurs, sur cette affaire, des sources réputées dignes de foi informent que la SDE

va saisir la Cour suprême…

