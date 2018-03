Délibéré du procès Khalifa Sall : Forte mobilisation au Tribunal de Dakar

Le tribunal correctionnel de Dakar siégeant en audience spéciale, va délibérer ce vendredi 30 mars le jugement sur le procès du maire de Dakar Khalifa Sall, jugé avec sept de ses collaborateurs pour détournement de fonds publics.



Au Palais de justice, c’est déjà l’effervescence. Les partisans de l’édile de Dakar qui veulent marquer de leur empreinte l'événement, sont là depuis les premières heures de la matinée. Pour éviter tout débordement après le verdict, environ plus d’une centaine de gendarmes et policiers ont été mobilisés aux alentours et à l’intérieur du tribunal.



Khalifa Sall et ses co-accusés sont déjà sur place. Le juge Malick Lamotte et son tribunal devraient arriver sur les lieux aux environs de 9 heures pour la grand-messe. Sauf que la grève des greffiers risque de perturber l’audience. Car l’absence de greffier entacherait en quelque sorte sa décision puisqu’il le greffier enregistre et délivre le jugement, joue un rôle fondamental dans ce processus. Reste à savoir si le juge Lamotte va passer outre en réquisitionnant notamment un greffier ad hoc (gendarme). A suivre.