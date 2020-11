Délibéré le 24 novembre 2020: Boy Djiné est un "homme d'affaires", pas un cambrioleur « Je suis un homme d’affaires, je ne suis pas cambrioleur. J’ai ma carte import et export et je voyage pour fructifier mon activité. Les gens disent que j’ai beaucoup de biens notamment des camions et des véhicules mais, cela est faux. J’ai un seul véhicule et c’est X6 », dit-il

S’agissant des documents qui ont été trouvés par devers lui, il a avoué que seul le passeport diplomatique qu’il détenait était faux mais, rassure-t-il, tous les autres papiers étaient conformes.



Pour sa part, Abdou Seck qui s’est présenté comme un transitaire a expliqué avoir la connaissance de Boy Djiné quand il a voulu lui vendre un véhicule. Et, il lui a remis 1,3 million de francs CFA en guise d’avance. « C’est par la suite qu’il m’a appelé pour me dire qu’il voulait un appartement meublé.





L’appartement n’étant pas disponible, je l’ai invité à venir passer la nuit chez moi. Mais, je ne savais pas qu’il s’était évadé de prison en ce moment-là », se défend-il. Maurice Diatta a embouché la même trompette. Il s’est lavé en grande eau jurant qu’il ne savait pas que Boy Djiné avait volé l’argent qu’il lui avait offert.



Après avoir écouté toutes les parties au procès, le juge a mis l’affaire en délibéré pour jugement qui sera rendu le 24 novembre prochain.

