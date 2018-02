Délibéré sur les exceptions de nullité: Khalifa Sall à quitte ou double

Jour J pour Khalifa Sall et Cie. Le Tribunal correctionnel la Cour suprême va statuer ce vendredi sur les exceptions soulevées et débattues durant huit jours par les différentes parties. Une audience qui s’annonce décisive pour le maire de Dakar et ses co-prévenus, en détention depuis près d’un an, pour malversations concernant la gestion de a caisse d’avance de la mairie de Dakar.

En effet, outre l’incompétence du Tribunal à juger l’affaire, les avocats de la défense ont formulé plusieurs requêtes pour demander l’annulation pure et simple de la procédure. A suivre…