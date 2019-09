Délinquance à Mbour: La police interpelle 311 personnes, 70 d'entre elles déférées

La police de Mbour, dans le cadre de la lutte contre la délinquance, a procédé ce mois-ci, à l'interpellation de 311 personnes. Dans ce lot, 70 d’entre elles ont été déférées. Dans cet effectif de 70 personnes, les 39 ont été interpellées pour détention et usage de chanvre indien au quai de pêche de Mbour qui causerait beaucoup de soucis.



« Ce quai de pêche de par sa position géographique, cause d’énormes problèmes et annihile toutes nos opérations. Souvent, les personnes qui s'adonnent à ce genre de trafics, se jettent en mer chaque fois qu'ils sont poursuivis par la police. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de les suivre en mer », dénonce la source.



D’après elle, il n'est pas prudent de suivre les malfrats en mer. La seule fois que cela a été fait, le trafiquant a failli se noyer en mer.

