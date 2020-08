Délinquance et vandalisme : Macky Sall affiche la fermeté

Le chef de l’Etat est ferme! En effet, en Conseil des ministres de ce mercredi, évoquant la sécurité et la préservation des espaces et édifices publics, il a condamné la recrudescence des actes de délinquance et de vandalisme dont les auteurs doivent être sanctionnés de façon exemplaire, conformément à la Loi.



Il a, selon le communiqué du Conseil, dans ce contexte, demandé au ministre de l’Intérieur et au ministre des Forces armées de renforcer la sécurisation des bâtiments et édifices publics.



Le Président de la République, à cet effet, a invité le ministre de l’Intérieur à mettre en place une stratégie préventive de lutte contre la délinquance et l’occupation anarchique de la voie publique.



A en croire le texte signé Ndeye Tické Ndiaye Diop, Macky Sall a aussi demandé au gouvernement de prendre les mesures idoines, relatives à la mise en œuvre consensuelle du Programme national de modernisation des marchés et espaces commerciaux, d’un montant global de 69,5 milliards de francs Cfa.



