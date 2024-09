Délinquance foncière à Nianing : Le Mouvement « Joog Jot Na » FRAPP exige d’arrêter le "maa tey" municipal ! Suite à la réunion publique d’hier (31/08/2024) avec la population de Nianing dans le but d’éclairer leur lanterne sur toutes les zones d’ombres concernant l’affaire des 18ha de Nianing, le maire en réponse à cette réunion publique a tenu à organiser vaille que vaille 24h après, une conférence de presse parsemée d’une pléthore de vices de forme.

En effet, le maire Maguette SENE affirme publiquement qu’il ne donnera aucun document administratif (PV de délibération, protocole, convention) à nous ses administrés car selon lui, nous sommes animés de mauvaise foi, foulant au pied, la loi 2013-10 portant code général des collectivités locales, qui dispose en son article 155 : «Tout habitant ou contribuable a le droit, à ses frais, de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux…».



Monsieur le maire Maguette SENE oublie qu’il est dans cette fonction pour gérer les affaires de ses administrés et a l’obligation de procurer les documents à ses citoyens.



Mieux, le maire Maguette SENE en conférence de presse, affirme que dans le protocole liant la commune avec le service des Eaux et Forêts qu’une assiette foncière de 7ha devrait être cédée au service des Eaux et Forêts pour entrer en possession des 18ha. Ainsi puisqu’il n’y a toujours pas eu d’accord définitif, le service des Eaux et Forêts a selon lui bloqué le projet des 18ha. Il est important de souligner que pendant ce temps le maire a fait tant de lotissements et de déclassements dans les zones concernées. Dès lors si depuis tout ce temps le maire ne parvient toujours pas à obtenir 7 ha à céder au service des Eaux et Forêt, c’est parce que clairement il y’a anguille sous roche.



Le maire dit clairement que, dès délibération de la convention, il a eu l’autorisation d’affecter les 18 ha alors que dans les clauses de la convention, il est clairement stipulé que « la partie 1 (la municipalité), s’engage à affecter à la société immobilière après délibération du conseil municipal un terrain sis à Nianing de 18ha ». Ainsi, nous pouvons affirmer qu’il n’y a jamais eu de délibération permettant au maire d’affecter les 18 ha, ce qui constitue une faute grave et condamnable aux yeux de la loi.



Toujours en conférence de presse, le maire déclare qu’une enquête de l’OFNAC a été effectuée pour éclairer le dossier des 18ha de Nianing sous le régime actuel du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye sous entendant ainsi que le dossier a été utilisé à des fins purement politiques alors que la dénonciation faite par Joog Jotna, adressée à la présidente Seynabou Ndiaye Diakhaté date du 13 Mars 2021 (sous l’ère Macky SALL). Le dossier est toujours en instance. D’ailleurs nous tenons à préciser que des éléments de Joog Jot na ont été entendus en 2022 par l’OFNAC. Sur ce nous défions le maire de publier le rapport de l’OFNAC l’ayant blanchi selon ses dires.



En parallélisme au projet Akon City à Mbodiène, qui depuis l’affectation en 2018 n’a pu avancer, les autorités compétentes ont clairement émis leur ferme volonté de désaffecté l’assiette en question en faveur de la population. Par la même occasion, depuis 2016, date d’affectation des 18 ha à Dienya SUARL, huit années durant, il y’a absence réelle de mise en valeur et jusque-là aucune activité n’a encore démarré. Ce faisant, nous nous posons encore la question à savoir pourquoi le maire Maguette SENE s’entête toujours à refuser de désaffecter nos 18ha.



Considérants tous ces éléments susmentionnés, nous réitérons notre demande de désaffectation des 18ha pour que ce terrain revienne à la population et mieux un audit foncier pour éclairer ce dossier truqué d’incongruités et d’incohérences.



Le 1er septembre 2024



FRAPP

Mouvement Joog Jot Na



