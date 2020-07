Délivrance des diplômes du Baccalauréat: Un changement majeur apporté

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Juillet 2020 à 14:04 | | 0 commentaire(s)|

Les candidats ayant réussi au Bac recevront directement leur diplôme au lieu des habituelles attestations de réussite, informe "Enquête".



Le journal indique que c’est le ministre de l’Enseignement supérieur qui a pris un arrêté en ce sens. « Plus de 48 000 diplômes étaient en souffrance dans ses services et n’étaient pas encore retirés par leurs titulaires », a expliqué le Directeur de l’Office du Bac, M. Socé Ndiaye,





