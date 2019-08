Délocalisation de Philippe Maguilen Senghor : les populations s’y opposent L’alliance des syndicats autonomes de la santé «And Gueusseum» a demandé la délocalisation du centre de santé Philippe Maguilen Senghor de Yoff en raison des inondations récurrentes dans cette zone. Une proposition battue en brèche par les populations.

« La question de Philippe Maguilen Senghor, c’est de manière récurrente que cette structure sanitaire est inondée. Ce n’est pas la première fois, quand il y a une forte pluie, il est inondé et ce sont les pertes de médicament. Cette structure sanitaire est une maternité de référence. Nous pensons que compte tenu de son étroitesse, et tout ce qui fait qu’il soit inondé, nous pensons que la délocalisation s’impose », a indiqué Mballo Dia Thiam leur porte-parole.

Toutefois, les populations de Yoff préfèrent garder leur hôpital, craignant éprouver des difficultés pour se soigner, si l’infrastructure est délocalisée.

Et puis, ont confié plusieurs personnes interrogées par la RFM, cette situation d’inondation n’est que passagère. Elles estiment qu’il suffit de prendre les mesures idoines pour gérer la situation, le temps de l’hivernage.



