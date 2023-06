Délocalisation du foirail de Toubatoul : Le maire accusé de vouloir vendre l’ancien site

C’est à travers une marche autorisée et encadrée par les forces de l’ordre, que des populations de la commune de Toubatoul ont exprimé leur colère, devant le morcellement du site abritant l’ancien foirail, aujourd’hui délocalisé non loin de l’autoroute à péage.



Selon Abdou Diouf qui a porté la parole du collectif pour l'alerte et la défense du patrimoine de Toubatoul, c’est par une délibération du Conseil municipal en date du 6 mai 2023, sur proposition du maire, que ce processus est enclenché et visant à déposséder la commune d'un site reconnu d'intérêt public, au cœur de Toubatoul. Selon lui, il est évident que ledit site peut accueillir des infrastructures de portée économique, au bénéfice de toute la population. Mais au contraire, il est proposé à une vente, soit 3 millions la parcelle de 300 mètres carrés, à des personnes nanties, privilégiées et déjà ciblées et 45 parcelles ont déjà été morcelées, rapporte "L'As".



Pour Modou Diouf, conseiller municipal, ce qui se passe ressemble plutôt à un "tong-tong" foncier, qu’ils ne sauraient accepter pour plusieurs raisons. Il cite d’abord le fait que la délocalisation du foirail a porté un coup dur à la vitalité du marché hebdomadaire, l’un des plus grands d’Afrique de l’Ouest, jadis caractérisé par une effervescence, mais qui malheureusement, se trouve aujourd'hui en état de déliquescence.



Il s’y ajoute que, selon lui, avec ce projet, la commune de Toubatoul est sur le point de perdre une université d'un investissement de 3 milliards FCfa, pour des raisons liées à la délocalisation aveugle du foirail à côté du site choisi. C’est ainsi qu’à ses yeux, les recettes de ce projet de cité de l’avenir estimé à moins de 150 millions FCfa, risquent de faire perdre à Toubatoul, un investissement de plus 3 milliards FCfa, alors que le maire sortant lui avait laissé en espèces un montant de 48.6 millions FCfa, qui pourrait régler les problèmes d'eau et d'extension du réseau électrique pour les villages de Darou Ndiaye et Sothiane, sans vendre un site public.



« Ce qui nous révolte et nous perturbe encore le plus dans cette affaire, c'est l’attitude de défiance adoptée par le maire vis-à-vis des populations. Nous lui rappelons donc que quiconque perd de vue les conditions de son ascension au pouvoir, doit s'attendre à une déchéance certaine. En tout cas, cette tentative de dépossession préméditée, organisée et planifiée, trouvera la résistance des populations plus que jamais déterminées. Nous prenons donc l'Etat, l’opinion nationale et internationale, à témoin, sur les conséquences d'une telle tentative de dépossession, qui pourraient être pires que ce qu'on a noté à Ngor, à Mbane et à Fanaye », a sèchement ajouté Modou Diouf.