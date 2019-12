Demande d'autorisation de rassemblement: le collectif NOO Lank dément le préfet de Dakar

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 14:28 | | 0 commentaire(s)|

« Le Collectif Noo Lank demande au préfet de Dakar de faire preuve de sérieux, de sérénité et de sincérité dans ses déclarations relatives à la manifestation de Noo lank, ce vendredi. En prétendant dans la presse qu’il n’a pas reçu de déclaration préalable pour le sit-in du collectif, ce vendredi à la place de l’indépendance, il manque à ses devoir élémentaires et n’honore pas sa fonction », a réagi le collectif Noo Lank dans une déclaration en réponse au Préfet de Dakar, Alioune Badara Sam, qui a affirmé un peu plutôt dans la matinée qu'il n'avait pas reçu de déclaration de manifestation du collectif.



« Dans les mêmes formes que pour la manifestation de vendredi 13 qui a été autorisé, le collectif a usé de la même procédure de déclaration, menée par les mêmes responsables et avec les mêmes références pour faire cette déclaration d’information de manifestation. Ces responsables ont reçu une décharge de leur déclaration d’information de manifestation et ont même été entendus comme il se doit par les services de police, comme il se doit », explique le collectif.



« Des lors, toute autre prétention de sa part relève de la manipulation. Un fonctionnaire de classe A, tenu par les rigueurs de sa fonction à dire la vérité et défendre la loi, devrait prendre plus de hauteur. Le collectif voudrait le rassurer quant à l’intention de ses membres de tenir à la place de l’indépendance un sit-in citoyen et pacifique, dans le respect de la constitution, de la loi et des exigences de sécurité nécessaire. Il invite la presse à s’enquérir aupres de nos coordonnateurs Aliou sané et Bentaleb sow pour vérifier ou valider de telles déclarations de l’autorité préfectorale, en ce qui concerne notre manifestation. Lorsqu’on a le peuple et le droit avec soi, il n’est nul besoin de fabriquer une vérité. Il faut l’assumer », conclut collectif Noo lank Noo .





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos