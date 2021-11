Demande de LP à la chambre d'accusation: Trois rapports confirment l'état de santé dégradant de Simon Simon Kuka sera édifié sur son sort ce mardi, après la demande de liberté provisoire de ses avocats du fait de l'état dégradant de sa santé.

Selon Les Echos, il y a deux rapports de son médecin personnel et un troisième rapport du médecin des prisons qui corroborent son état de santé dégradant.



Selon l'un de ses avocats, Me Moussa Sarr, "j'ai vu Simon ce matin (Ndlr: hier lundi), son état de santé n'est pas au meilleur, il s'est gravement dégradé", a -t-il expliqué.



Le sort de Simon Kuka et Kilifeu entre les mains de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar. Pour rappel les deux rappeurs ont été écroués respectivement pour escroquerie au visa et trafic de migrants.

