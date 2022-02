Demande de levée de contrôle judiciaire: Ousmane Sonko vers un rejet Le leader de Pastef a déposé, via ses avocats, une nouvelle demande de mainlevée de contrôle judiciaire sous lequel il est placé depuis un an.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Février 2022 à 06:54 | | 0 commentaire(s)|

Le parquet n’est pas dans les dispositions de donner un avis favorable à sa requête. En effet, sa demande adressée au nouveau Doyen des juges est toujours bloquée au niveau du parquet, fait savoir "Les Echos".



Et, depuis qu’il a été inculpé pour viols et menace de mort sur Adji Sarr, aucun acte d’instruction n’a été posé par le magistrat-instructeur.



Un an après cette affaire qui a secoué le pays, Ousmane Sonko n’a toujours pas été entendu sur le fond du dossier.



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook