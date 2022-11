Démantèlement d'un site d’orpaillage à Fadougou

Un site d’orpaillage clandestin a été démantelé au cours de ce week-end à Fadougou, un village situé dans la région de Kédougou, a appris l’APS dimanche du commandant du 34e bataillon d’infanterie Fodé Ba, Daouda Faye. Les exploitants de ce site d’orpaillage industriel, tous de nationalité chinoise, ont pris la fuite lorsqu’ils ont été informés de la présence des militaires dans la zone, selon le responsable militaire. Selon lui, les militaires ont procédé à la saisie de trois bennes, de quatre pelles mécaniques, de cinq motos, d’un fusil semi-automatique de calibre 12 millimètres, de quatre gilets pare-balles, de 30 000 litres de carburant, de groupes électrogènes, de bouteilles de gaz, d’une importante somme d’argent et de passeports chinois. «Nous demandons aux populations de la Falémé de coopérer davantage avec les forces de défense et de sécurité pour démanteler toutes les activités illicites», a-t-il dit.



Selon L'As, les activités d’orpaillage menées sans autorisation polluent l’eau consommée par les populations locales, et les sites qui les abritent peuvent devenir des sanctuaires de groupes armés, selon Daouda Faye. Un site d’orpaillage clandestin a été détruit récemment dans le village de Sansamba par les forces de l’ordre et de sécurité de la région de Kédougou, une importante zone de production d'or