Démantèlement d’un vaste réseau de trafic de drogue

Un coup de maître ! La Brigade de Recherches de la gendarmerie de Faidherbe vient de frapper dans une mafia bien organisée entre la Cité Mixta, les Parcelles Assainies et la Médina. Le major Abdoul Aziz Kandji et ses hommes, ont cerné 3 dealers avec une importante quantité de drogue, selon des informations exclusives de Seneweb.



Ayant reçu un renseignement relatif à un vaste trafic de drogue, le commandant de la brigade de Faidherbe et ses hommes ont débarqué nuitamment à la Cité Mixta. Les pandores ont infiltré cette mafia avant de passer une commande auprès du dealer I. Ndiaye.



Espérant avoir affaire à un client, il quittera la cité Mixta en compagnie d’un gendarme en civil, pour rallier les Parcelles Assainies. Arrivés à destination, le trafiquant I. Ndiaye a livré à son faux client des comprimés de drogue dénommée «2.5» et ecstasy.



Il sera vite menotté et envoyé dans les locaux de la brigade. Soumis à un interrogatoire serré, il a fini par balancer son fournisseur C. Fall résidant à la Médina. Les pandores effectuent une descente musclée au domicile du cerveau de ce réseau. Le maître des lieux, C. Fall a été arrêté avec son acolyte M. D. Ces derniers étaient en possession d’une importante quantité de drogue, lors de la visite inopinée des gendarmes à la Médina. Al’issue de l’enquête, le trio a été présenté au parquet.













L'As