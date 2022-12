Démantèlement des sites clandestins d’orpaillage de Kédougou : 553 individus interpellés

Ce large ratissage avait pour objectif d’assainir des sites clandestins d'orpaillage traditionnel identifiés dans les départements de Kédougou et de Saraya et le renforcement du dispositif de prévention sur la frange frontalière, avec de nouvelles bases de données biométriques.



Selon le communiqué de la gendarmerie, lu par « Le Grand Panel », 553 individus ont été interpellés, dont 22 déférés devant les autorités judiciaires pour diverses infractions.



Parmi lesquelles, usage de produits nocifs, altération du domaine forestier, usage et trafic de drogue, prostitution et contrebande. En outre, une trentaine de sites d'orpaillage et de débits de boissons alcoolisées ont été démantelés.



Un lot de matériels, composé de groupes électrogènes, produits chimiques, gasoil, essence, machines à sous, boissons alcoolisées, chanvre indien et cigarettes, a également été saisi.