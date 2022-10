Démarrage Ligue 1: Casa Sports en champion, GF surprend Pikine, Jaraaf cale devant le promu

L'attaquant Aliou Diatta a marqué l’unique but de la partie à la 45ème. Mais le grand gagnant cette première journée a été incontestablement Génération Foot. En effet, le club du président Mady Touré a démarré la saison de fort belle manière en allant battre l’AS Pikine sur sa pelouse (0-2). Malick Mbaye et Idrissa Gueye ont marqué les buts des académiciens. Une belle victoire qui permet aux grenats de bien lancer leur saison.

Classée deuxième la saison dernière, le Jaraaf a été contraint au match nul par le promu SONACOS (0-0). Dans le duel des académiciens, Dakar Sacré-Cœur a pris le dessus sur Diambars (2-1). Au stade Caroline Faye, Stade de Mbour a fêté son retour dans l’élite en battant Guédiawaye (1-0). Auteur du but Mbourois, Mamadou Sarr est le premier buteur de la saison 2022-2023. Grâce à un but de Boubacar Fall dans les ultimes secondes (90+4), Teungueth a assuré l’essentiel en battant l’AS Douane (1-0).

A Saint-Louis, la Linguère a été tenue en échec par l’US Gorée (0-0). Au total, 8 buts seulement ont été marqués dans les sept (7) matchs joués. Vainqueur de l’As Pikine à Alassane Djigo (2-0), Génération Foot est le premier leader de la saison.



Résultats première journée Ligue 1

Casa Sport / CNEPS 1-0

Dakar Sacré-Cœur / Diambars 2-1

Teungueth Fc / AS Douane 1-0

Stade de Mbour / Guédiawaye FC 1-0

Linguère / US Gorée 0-0

Jaraaf / Sonacos 0-0