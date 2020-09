Démarrage du Bac général aujourd’hui: 155 109 candidats en lice

L’examen du Baccalauréat général démarre aujourd’hui sur l’ensemble du territoire.



155 109 candidats dont 52% de filles répartis dans 496 jurys, sont en lice. 81,64% des candidats sont dans les séries littéraires contre 16,45% dans les séries scientifiques et techniques et 1,94% dans les séries de gestion et sciences économiques.





