Démarrage du Dialogue national : le défi de la participation relevé, le nom du facilitateur attendu demain Le Dialogue national lancé ce matin au palais de la République, a déjà relevé le défi de la participation. En effet, en plus des nombreuses personnalités politiques venues répondre à cet appel, les acteurs sociaux, les chefs religieux et coutumiers, les représentants des collectivités locales, et différentes couches socio-professionnelles, ont rallié le palais présidentiel.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 13:11 | | 0 commentaire(s)|

Même si une frange de l’opposition a boycotté cette rencontre, le Front national de résistance dirigé par Mamadou Diop Decroix est bien représenté au palais.



Le chef de l’Etat qui est arrivé à la salle des banquets à 11h45, va prononcer le discours d’ouverture, qui lancera le début de ce dialogue. Le nom du facilitateur de cette rencontre nationale devrait être connu demain, selon la RFM.

