Démarrage du Ter: Oumar Youm fixe désormais, la fin du mois d’août Le démarrage du Train Express régional (Ter) était annoncé pour ce mois de juin. Une promesse intenable en l’état actuel des travaux. Le ministre en charge des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, fixe désormais, la fin du mois d’août pour un démarrage effectif du Ter.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019 à 12:41 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat qui a effectué une visite de chantier sur le Ter, samedi, s’est bien rendu à l’évidence que le Train express régional ne roulera pas dans ce mois de juin, comme il l’avait promis.



En cause, le retard dans l’exécution des travaux, l’indemnisation des impactés pas encore bouclée, la livraison de la totalité des trains, entre autres facteurs. Et puisqu'à l’impossible nul n’est tenu, le ministre en charge des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a fixé la fin du mois d’août pour un démarrage effectif du Ter.



Oumar Youm, qui était l’invité de la TFM, hier, a déclaré que les 5 milliards FCfa qui manquent pour boucler la question des indemnisations des impactés, seront payés d’ici là, de même que les 7 derniers trains seront réceptionnés entre-temps. Il a aussi indiqué que les travaux de sécurisation et des infrastructures du Ter seront accélérés pour rester dans ce nouveau délai.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos