Démarrage du Ter: Une nouvelle date retenue

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 11:41 | | 0 commentaire(s)|

Encore une nouvelle date pour le démarrage tant attendu du TER. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me Omar Youm donne encore rendez-vous aux Sénégalais, rapporte L'Asews.



Invité hier sur la Tfm, il a été secoué par les journalistes pour donner une date exacte. Il s’est contenté de dire que le Train express régional (TER) démarrera entre fin 2020 et début 2021. A l’en croire, les travaux sont achevés à 90%. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Omar Youm, a par ailleurs, indiqué que les travaux de la boucle du Fouladou vont reprendre en septembre prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos