Démarrage tardif de l’hivernage: Macky Sall affiche ses inquiétudes et demande à se tourner vers Dieu

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Août 2019

Le Président Macky Sall a fait part de ses quiétudes lundi, face à la longue pause pluviométrique et du démarrage tardif de l’hivernage dans certaines régions du Sénégal.



Le chef de l’Etat a, à cet effet, invité ses concitoyens à se tourner vers Dieu afin que la situation change. « Nous sommes aujourd’hui, le 12 août et la situation pluviométrique n’est pas positive. Ensemble, nous devons solliciter humblement les faveurs d’Allah (Dieu) pour un hivernage pluvieux », a-t-il dit, en marge de la prière de l’Aïd El-Kébir à la grande mosquée de Dakar. « Nous sommes des croyons et par tous les moyens nous devons implorer Allah pour qu’IL nous gratifie d’un hivernage pluvieux et d'une belle campagne agricole », a-t-il insisté.



La situation pluviométrique est déficitaire sur l'ensemble du territoire national. Seules les régions Sud-Est (Kédougou) et Sud (Kolda, Sedhiou et Ziguinchor), ont pour le moment enregistré des pluies significatives.



Par ailleurs, Macky Sall invité ses concitoyens à prier pour « un Sénégal uni dans la paix et la prospérité ».

