Demba Bâ : «Aliou Cissé est resté dans la…»

Malgré ses multiples déclarations d’amour à la Tanière, sur le chemin de la prochaine Coupe du monde, Demba Bâ ne figure pas sur la liste des 23 Lions pour Russie-2018. Il n’est même pas réserviste.



L’attaquant de Goztepe (Turquie) jure qu’il n’est pas déçu. Et que cela n’aurait servi à rien. «À partir du moment où je n’ai aucun pouvoir de décision, je vais me pourrir la vie si je me tire les cheveux ou si je m’apitoie sur mon sort, philosophe-t-il dans Record. Le seul pouvoir que j’ai, en réalité, c’est de faire en sorte que mes performances soient bonnes.»



Décryptant ses choix, Demba Bâ signale qu’Aliou Cissé «est resté dans la continuité». Il pousse : «Il a repris les joueurs en qui il a confiance. Les mêmes joueurs qu’il a utilisés depuis le début de l’aventure. Ce sont eux qui étaient là depuis le début.»



Bon joueur, l’ancien sociétaire de Chelsea demande aux "Lions" qui seront du voyage, comme il l’a déjà posté sur Instagram, de le «rendre fier en Russie».