Demba Ba, Shanghai Shenhua (Chine) : « Je veux jouer la Coupe du monde » Depuis mars 2015, il n'a pas été appelé en équipe nationale. Mais Demba Ba rêve de prendre part à la Coupe du monde 2018. L'attaquant de Shanghai Shenhua (D1 Chine) espère revenir à son meilleur niveau à partir du 1er janvier prochain et mettre ensuite son expérience et son savoir-faire au service de l'équipe du Sénégal, affirme-t-il dans les colonnes de "Record".

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Décembre 2017 à 11:47 | | 0 commentaire(s)|

Personnellement, espérez-vous figurer sur la liste des lions qui vont disputer le Mondial ?

Je ne le cache pas, j’aimerais en faire partie. Que ce soit moi ou n’importe quel autre Sénégalais qui joue dans n’importe quel coin du monde, voudrait jouer la Coupe du monde. Moi, je veux jouer la Coupe du monde. C’est pourquoi je travaille dur encore une fois, pour revenir dans cette équipe nationale parce que je sais que je peux apporter un dynamisme dans cette équipe.



Depuis 2007, je suis dans cette équipe nationale. Des anciens, il y en a, mais on a quand même besoin de la longévité pour encadrer les jeunes. Ce sont des choses que j’ai envie de partager avec les jeunes et recevoir des choses d’eux. C’est un espoir que j’ai encore. Même si je n’ai pas de matchs de qualification, je me souviens de deux Coupes d’Afrique où on m’a laissé à quai.



Malgré le fait que je n’ai pas participé aux éliminatoires au moment présent, pour cette Coupe du monde, je pense que je pourrai en faire partie.



En avez-vous discuté avec le sélectionneur national ?

Non pas du tout. La dernière discussion que j’ai eue avec lui, remonte à plus d’un an quand j’étais venu en vacances au Sénégal. On s’est vus et on a discuté. Ce que j’aime bien sur ce côté-là, c’est qu’il pas de rancune vis-à-vis des gens. Il est ouvert. Je pense qu’au moment venu, je vais discuter avec lui. Je lui ai envoyé un message de félicitations après la qualification au Mondial. Il a vu le message. Je pense qu’il a du être très content même si je n’ai pas eu de retour. J’essaie de garder le contact avec lui.

