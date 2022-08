Demba Diallo responsable APR à Rufisque nord : «Nous allons porter plainte contre Macky Sall s’il ne présente pas sa candidature en 2024» Après analyse profonde de la débâcle de BBY aux élections législatives, Demba Diallo membre sortant du HCCT et non moins responsable politique de l’APR à Rufisque Nord, n’a pas fait dans la dentelle pour pointer du doigt le triptyque qu’il considère comme étant le principal artisan de la défaite de la coalition présidentielle dans le département de Rufisque. Le Témoin

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Août 2022 à 10:57

Très en verve, Demba Diallo de nous informer, que tout récemment il n’avait pas manqué d’attirer l’attention du président Macky Sall sur la situation qui a abouti à la défaite de BBY aussi bien aux élections locales qu’aux élections législatives dans le département de Rufisque. Mais malheureusement soutient-il, il n’a jamais été écouté.



Et si BBY en est arrivé là, il est d’avis que la faute incombe en premier lieu aux responsables politiques qui leur ont été imposés et qui du reste n’ont jamais eu l’onction de la base.



Notre interlocuteur a également pour conviction, que les transhumants ont fini depuis longtemps de prendre la place des membres de l’APR authentique et de leurs alliés de Macky 2012, ce qui a entrainé les différents revers subis par la coalition présidentielle dans Rufisque et département.



Demba Diallo aussi d’indiquer que la Ville de Rufisque est très stratégique en matière d’élections, car elle constitue un échantillon sur lequel il convient de tenir compte d’autant qu’à chaque élection si la Ville de Rufisque bascule dans un camp, toutes les grandes villes du Sénégal suivent la même direction. Le membre de HCCT aussi de déclarer que l’unité durant ces élections législatives à Rufisque, n’était que de façade car les guéguerres ont continué de plus belle entre les différents responsables qui semblaient avoir enterré la hache de guerre, mais que nenni.



Cette situation a également participé à leur défaite au soir du 31 juillet dans le département de Rufisque. Après encore une fois, réitérer son engagement et sa détermination dans son compagnonnage avec le président Macky Sall, Demba Diallo de déclarer, qu’il ne compte remettre en question d’un seul iota sa loyauté et sa fidélité au président de l’APR dont il considère être pour toujours son « Baye Fall » même s’il n’était pas reconduit, comme membre du HCCT.



Et pour conclure, le « Baye Fall » du président Macky Sall de déclarer, que si jamais l’actuel chef de l’Etat ne présente pas sa candidature aux élections présidentielles de 2024, ils comptent porter plainte contre ce dernier et les Sénégalais ne sauraient nullement comprendre une telle décision.



