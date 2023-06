Démenti : Aucun sondage des agences pétrolières sur la présidence de Ousmane Sonko en 2024 Nous souhaitons démentir formellement les informations récemment publiées par le site "Confidentiel" faisant état d'un prétendu sondage réalisé par deux firmes pétrolières de renom basées à Londres et Sydney. Selon l'article, ces sondages auraient été commandés pour évaluer les chances des candidats à l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal, et Ousmane Sonko aurait été désigné comme le favori.



Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Juin 2023 à 23:28

Nous tenons à souligner que notre entreprise n'a jamais commandé de sondages politiques ou électoraux, et nous n'avons aucun lien ni intérêt direct dans les affaires politiques du Sénégal ou de tout autre pays. Les allégations selon lesquelles nous aurions effectué des sondages et que les résultats favoriseraient un candidat spécifique sont totalement infondées et sans aucun fondement.



Nous respectons le processus démocratique et l'expression libre des choix politiques des citoyens, mais nous nous opposons fermement à toute utilisation abusive de notre nom ou de notre réputation à des fins politiques. Nous n'avons aucune implication dans les affaires politiques du Sénégal, et nous réaffirmons notre engagement à respecter les lois et réglementations de tous les pays dans lesquels nous opérons.



Nous appelons les médias et le public à faire preuve de prudence lorsqu'ils relaient des informations non vérifiées et à se référer à des sources fiables et officielles pour obtenir des informations précises et vérifiées. Nous nous réservons le droit d'entreprendre les actions légales appropriées pour protéger notre réputation et nos intérêts contre toute diffusion de fausses informations.



Nous vous invitons à nous contacter directement si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez obtenir des informations précises sur nos activités.

