Démenti: Karim Wade n’ira pas à Conakry

L'annonce de la visite prochaine de Karim Wade en Guinée a enflammé l'internet sénégalais. Mais l'information est démentie avec force à Conakry.



Le 31 mai, le politologue Babacar Justin Ndiaye agitait les réseaux sociaux sénégalais, en « révélant » sur le site Dakaractu que « des sources diplomatiques dignes de foi [annonçaient] la visite prochaine à Conakry du fils de l’ancien président Abdoulaye Wade ».



Ndiaye croit savoir qu’Alpha Condé a « des comptes à régler » avec son homologue Macky Sall, à qui il reprocherait notamment la fermeture de la frontière sénégalaise, en 2014, en raison de l’épidémie d’Ebola en Guinée, et une solidarité présumée avec l’opposant Cellou Dalein Diallo. Devant ce buzz éphémère, les autorités guinéennes se contentent de hausser les épaules.



S’il est vrai que Karim Wade et Ibrahima Kassory Fofana sont « des amis de trente ans » qui se téléphonent régulièrement, et que le Premier ministre guinéen s’est rendu récemment en mission officielle au Qatar – où réside Karim Wade depuis 2016 –, Conakry dément qu’une telle visite ait jamais été à l’ordre du jour.











Source: Jeuneafrique.com