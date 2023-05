Démenti de Babacar Sadikh Top de Jotna TV : Aliou Sow en prend pour son grade

Cependant, Sadikh Top a rapidement démenti les affirmations du ministre, en fournissant des preuves concrètes que la photo en question avait été prise récemment. Dans une interview accordée à la presse locale, Sadikh Top a déclaré que "les faits sont clairs et indéniables. La photo a été prise il y a quelques semaines seulement, et je n'ai jamais travaillé avec les autres personnes mentionnées par le ministre".



Malgré ces preuves, Aliou Sow a continué à maintenir ses affirmations, ce qui a suscité l'ire de nombreux Sénégalais. Dans un article intitulé "De Top Sadikh Top", un journaliste a exprimé sa colère envers le ministre, qualifiant ses arguments de "nullité flagrante" et le décrivant comme un "vaurien politique qui s'attaque au réel, à l'existant".



Le journaliste a également souligné le fait que le ministre a été critiqué à de nombreuses reprises pour ses déclarations controversées, et qu'il est souvent considéré comme un "allié peu fiable" par ses collègues politiques.



En fin de compte, le démenti de Sadikh Top a clairement établi que la photo d'Ousmane Sonko était récente, et a montré une fois de plus la nécessité d'une presse libre et indépendante pour maintenir la transparence et la responsabilité dans le monde politique.