Démenti de l’Association SOS GAZELLES Suite à des articles parus relatant des faits et images transmises par une personne conviée par SOS GAZELLES à l’évènement « NOEL EN TERANGA » en présence de personnalités telles que PATRICK MBOMA, AMARA SIMBA, a relaté des propos calomnieux et faux à l’encontre de l’association.



UCUNE DENREE PERISSABLE N’A ETE DISTRIBUEE aux enfants lors de l’événement.



En revanche, la Présidente madame Véronique Chaplain, qui prend toutes ses responsabilités, valide que dans le bus une centaine de sacs ont été stockés : cadeaux et goûters.Dans ce cadre, certains cartons de denrées sortis du container étaient périmés. Constatant cela, ils ont été mis de côté et non distribués. Instruction a alors été faite de jeter tous ces produits.



La personne, parce qu’elle s’est vu refuser certaines demandes a, pendant que nous encadrions les enfants avec les parents et les autorités, pris des images à notre insu et appelé les médias pour faire des images en montant dans notre bus sans autorisation et allant à l’arrière où les cartons avaient été mis de côté.



La présidente de SOS GAZELLES a saisi les autorités judiciaires pour faire constater les faits tels qu’ils étaient et remettre à la gendarmerie les cartons périmés, pour destruction.



SOS GAZELLES a ensuite continué sa tournée POUR LES ENFANTS DESTINATION SENEGAL, restants sur ses objectifs et son programme.

L’association, ses membres ainsi que leur avocat Maître KAMARA se réservent le droit d’attaquer et porter plainte contre ceux qui portent des propos calomnieux basés sur des détournements d’images et ceux qui s’associeront à cette cabale en diffusant des propos faux et non vérifiés.





Depuis 20 ans avec SOS GAZELLES, aucun enfant n’a jamais été ni blessé, ni malade, ni intoxiqué.

Depuis 20 ans, de grandes personnalités internationales sont fidèles pour le sérieux dans l’organisation 100% tournée vers le bonheur des enfants.

Toutes nos images sont à disposition pour constater au quotidien que depuis l’arrivée de Paris, nous n’avons cessé d’encadrer des centaines d’enfants de nombreux villages différents.

Tous nous témoignent de leur plaisir immense.



La présidente s’excuse auprès de ses fidèles partenaires pour les désagréments causés, et acte pour taire ces faux détournant CETTE OPERATION NOBLE ET PLEINE DE SENS.



CONTACT :

Mme Véronique Chaplain

Présidente SOS GAZELLES

77 534 97 81 ou whatsapp 00 33 6 81 61 02 76

teebreak@orange.fr





