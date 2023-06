Démenti de l'article affirmant que le Chef de l'État n'a pas rencontré le khalife général des Mourides

Tout d'abord, nous tenons à souligner que le Chef de l'État a bel et bien rencontré le khalife général des Mourides le [date de la rencontre]. Cette réunion a eu lieu conformément aux protocoles officiels et s'est déroulée pendant une heure, de 22 heures à 23 heures. L'audience a été marquée par des échanges fructueux et importants sur les questions d'intérêt mutuel.



La déclaration attribuée à une source anonyme dans l'article, affirmant que le Chef de l'État n'a pas reçu le khalife général des Mourides et qu'il est parti en moins de 30 minutes, est totalement fausse. Ces allégations sont en contradiction directe avec les faits vérifiables de la rencontre qui a effectivement eu lieu.



Nous tenons à souligner que la relation entre le Chef de l'État et le khalife général des Mourides est empreinte de respect mutuel et de collaboration étroite. Le caractère sacré de ces rencontres est pleinement reconnu et respecté par toutes les parties concernées.



Nous regrettons les informations erronées publiées dans l'article de SeneNews, qui ont semé la confusion parmi nos concitoyens. Nous exhortons les médias et le public à faire preuve de prudence en vérifiant les sources et en s'appuyant sur des informations fiables avant de tirer des conclusions.



Nous restons engagés à promouvoir la transparence et l'exactitude des informations, et nous vous encourageons à vous référer aux déclarations officielles émanant des sources compétentes pour obtenir des informations précises et vérifiées.