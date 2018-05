Démenti des étudiants de Saint-Louis: le Pds apporte des précisons et accuse le gouvernement de piratage informatique Démenti contre démenti. Après la Coordination des étudiants de Saint-Louis, le Pds dément à son tour et apporte des précisions sur son soutien annoncé aux manifestations des étudiants après la mort de l’étudiant Fallou Faye. Le parti de Me Wade accuse le gouvernement de Macky Sall d’avoir piraté son système informatique.



Rédigé par leral.net le Lundi 21 Mai 2018 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook