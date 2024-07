Déminage des villages de Nyassia: Plus de 151 mille m2 nettoyés selon le Cnams

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2024 à 11:46 | | 0 commentaire(s)|

Les opérations de déminage se poursuivent dans les villages de Nyassia, dans le Sud. Selon des informations officielles données par le Centre national d’action antimines au Sénégal (Cnams), 151.394.3 m² sont concernés, représentant l’ensemble des superficies des localités suivantes : Etomé, Etafoune, Dioher, Dar salam, Baraf, Bacounoume, Basséré, Kajiéné, Kouring, Kailou, Nyassia, Bouhouyou, Badémé, Toubacouta, Katouré, Mahmouda, Baylang, Boffa. Le Cnams indique que 1 500 000 m² de mines ont toujours été agités, mais il s’agit juste d’une «projection non confirmée».



Cependant, le travail de consolidation des statistiques se poursuit même si les 112 localités non déminées restent factuelles, indique la note.



Bes Bi





Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook