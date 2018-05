Démis de ses fonctions, Ibrahima DIAO parle ... Je présente mes condoléances attristées à la famille du défunt Fallou Sene ainsi qu'à toute la communauté universitaire. Je formule le souhait de voir les étudiants reprendre le chemin des amphithéâtres le plus vite possible.



Par la grâce du TOUT PUISSANT, le Chef de l’État, son Excellence Monsieur Macky Sall, avait porté son choix sur ma modeste personne en me nommant Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS), depuis juillet 2014 .



Durant tout le temps que j’ai exercé cette importante et délicate fonction, j ai toujours pu compter sur le soutien du Président de la République pour une meilleure gestion des oeuvres sociales de l’Université Gaston berger de Saint louis.



Les événements dramatiques du 15 mai 2018 ont rendu quasiment impossible la poursuite de cette exaltante mission au niveau du CROUS. En homme d’État avisé, soucieux de la paix sociale, le Président de la République dans l'exercice souverain de son pouvoir discrétionnaire de nommer aux emplois civils et militaires, a décidé de mettre fin à mes fonctions de Directeur du CROUS.



Je voudrais lui renouveler ma profonde gratitude et le remercier, en mon nom personnel et de celui de mes familles biologique, sociale, politique et religieuse Seydyl Haji Rawane Ngom, pour m'avoir témoigné de sa confiance parmi tous ces Sénégalais qui avaient les aptitudes techniques et managériales pour assumer cette importante charge.

Je voudrais aussi lui renouveler mon engagement indéfectible à l’accompagner dans son ambition pour un Sénégal riche et prospère.



J'exprime également ma reconnaissance au Professeur Mary Teuw NIANE, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation dont l’accompagnement ne nous a jamais fait défaut.



Le Recteur Professeur Baydallaye Kane exemplaire. La paix constituait un sacerdoce que nul mieux que lui n'a porté dans des contextes désespérés. Dialoguer, discuter convaincre ou reculer au besoin. Dans une entente parfaite nous menions la barque vers les rivages indiqués, allant le pédagogique et le social pour maintenir le cap de l'excellence .

Je présente mes condoléances attristées à la famille du défunt Fallou Sene ainsi qu'à toute la communauté universitaire. Je formule le souhait de voir les étudiants reprendre le chemin des amphithéâtres le plus vite possible.







De plus, j'exprime à tout le personnel du CROUS – Chefs de service, agents de maitrise ou simples employés permanents ou temporaires – notre satisfaction pour leur dévouement à la tâche qui contribua aux résultats engrangés. Aux responsables syndicaux du STESU/CNTS, du SYNTUS et du SYNTRAS artisans d’une stabilité assumée, je réitère mon entière satisfaction.



Le ministre Mansour FAYE en charge de l’Hydraulique et de l’Assainissement, coordonnateur départemental de Saint-Louis, nous a apporté sans relâche son soutien moral et politique. Qu’il trouve ici l’expression de notre gratitude.

La Commune de Fass NGOM mobilisée s’engage pour l’avenir à améliorer son score de 78% obtenu aux dernières élections législatives, pour davantage contribuer à la victoire dès le PREMIER TOUR LORS DE LA PRÉSIDENTIELLE DE 2019.



À notre respecté successeur ancien Sanarois, nous souhaitons plein succès dans sa mission.

RAMADAN MOUBARAK A LA UMMA ISLAMIQUE. QU’ALLAH SWT AGRÉE NOS DÉVOTIONS



Fait à Saint-Louis, le 20 mai 2018

Ibrahima DIAO



Source : Ndarinfo

