Démission : Hady Sall, frère de Macky Sall quitte l’APR

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 11:24

Ce week-end, Hady Sall, petit frère du président de la République, Macky Sall a officialisé son départ de l'Alliance pour la République. « Après plus de 3 ans d'activités, le renouvellement du bureau du Cer-Apr s'impose. Mais, force est de constater qu'il n'est pas reconnu par le parti politique pour lequel, il se bat nuit et jour.



Le Cer-Apr s'indigne face à ce traitement qu'il ne mérite pas. Car, ayant participé à toutes les activités de campagne du Président », s’est offusqué Hady Sall.



D’après toutinfos, l’ex-militant de l'Apr précise que le Cer-Apr qui revendique un quotient de quelques pour cents a fait campagne avec ses propres moyens pour la réélection du Président Macky Sall, lors de la dernière présidentielle.



