Démission: L’APR des SICAP perd Serigne Saliou Ndiaye, un membre fondateur

Je soussigné, Serigne Saliou Ndiaye, vous présente ma démission du poste de Secrétaire Général de la Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER), du Commissaire aux comptes de l’Alliance Pour la République (APR), Président de la commission communication de l’APR (locales 2014), membre de la Commission communication de Benno Bokk Yakaar (BBY) des Sicap Liberté.

J'ai bien noté que les termes de ma collaboration avec le Parti APR n’ont jamais été contractuels, mais plutôt MORAUX. Donc, le préavis me serait excusé sans nul doute.



Cependant, et par dérogation, je sollicite une dispense totale de ce préavis visant à une pré-annonce de démission, certes par descence et par courtoisie.



A ce jour, je reste un simple militant voire même un sympathisant du « Président-Visionnaire » Macky Sall qui demeure un père, promotionnaire et ami intime de mon papa. Mieux, sa politique pour un Sénégal émergent me séduit toujours et me réconfort. Un avenir radieux d’ici à 2035 ,j’y crois.

Les tâches qui m’ont été assignées m’ont permis d’apprendre beaucoup de choses dans la vie. Démissionner serait donc chose difficile pour moi. Mais, quand tu commences à gêner certains de tes camarades, des réunions préparatoires qui se tiennent désormais à ton insu, des responsables qui tiennent souvent leurs rencontres hors de la commune, justifiant que ma modeste personne serait capable de tout chambouler, à ma présence, ne plus participer à une quelconque activité serait par conséquent envisageable. Tous les combats, sans exception, que j’ai eu à porter individuellement ou collectivement, ont été menés par principe avec courage et objectivité ici dans les sicap, au niveau départemental comme national.



Permettez-moi de vous rappeler que le Mouridisme est la chose qui m’est plus chère au monde. Quand je me rends compte que depuis mon adhésion dans le parti, en octobre 2011, rares sont les moments où j’étais en phase avec et surtout des codisciples de Serigne Touba avec qui je partage la même philosophie de cette communauté et l’un de ses essentiels piliers: la SOLIDARITÉ. Je veux citer la Directrice de la famille et des groupements vulnérables Mme Ndèye Fatou Ndiaye Dème, le Directeur du financement de l’agriculture, M. Serge Ibrahima Malou, Mme Anta Sarr Sine, le Coordonnateur de la Cojer Monsieur Cheikh Ndiaye, pour ne citer que cela. Je me dis que la politique devrait me rapprocher de mes camarades et non pas de m’éloigner d’eux, à fortiori mes « mbokk talibés ». Je refuse catégoriquement cela.



Certes, les Sicap comptent aujourd’hui plusieurs nominés « machallah », mais force est de reconnaître que j’ai accueilli et souhaité la bienvenue à 95% d’entre eux. Ceci, je pense bien, témoigne de mon engagement envers le Président du parti Macky Sall et de mon statut de militant de la première heure dans la commune des Sicap. Sans oublier les risques de mort dont j’étais victime aux élections locales de 2014, à celles du dernier référendum, j’en passe.



Je démissionne avec la tête haute, car ayant rempli fidèlement et sans ambages, une fois de plus, toutes les tâches qui m’ont été assignées. C’est aussi avec plaisir que je me rappelle d’avoir la chance de participer aux premières stratégies d’existence et de massification de l’APR dans les Sicap Liberté. Je dirai même au rehaussement et positionnement d’image du parti dans la commune. Je ne terminerai mes propos sans rappeler à certains de mes camarades qui n’ont toujours pas compris le sens de la devise du parti: TRAVAIL - SOLIDARITÉ - DIGNITÉ. Ce qui conduirait à de l’OBJECTIVITE dont définissait Georges ELGOZY comme le Camouflage de la subjectivité.

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes respectueuses salutations.