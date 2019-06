Démission d’Aliou Sall de la CDC: le personnel de la boîte manifeste son désaccord

Le personnel de la Caisse des Dépôts et Consignations (Cdc) déplore la démission de leur Directeur général (Dg), annoncée hier, lundi 24 juin 2019. Selon ces travailleurs, Aliou Sall réunit toutes les qualités pour diriger la boîte.



«Nous, personnel de la Cdc, avons appris avec surprise, à travers la presse, la décision de Aliou Sall de démissionner de son poste de Directeur général (Dg). Le personnel tient à porter un témoignage devant l’opinion nationale et internationale sur le travail important réalisé à la Cdc en moins de deux (2) ans par Monsieur Aliou Sall », déclare le porte-parole du personnel de le Cdc, El hadji Amadou Samba.



Ce dernier poursuit : « Dès sa nomination en septembre 2017, M. Sall s’est employé à mettre en place les meilleures pratiques en matière de gestion, à instaurer la confiance au niveau des partenaires, à moderniser l’institution, à améliorer les ressources, à développer de grands projets et à diversifier les activités de la Cdc ».



Le personnel qui a réagi ce mardi 25 juin, « manifeste son désaccord » à ladite décision prise par le frère du Président Sall, suite à la révélation d'un scandale à « 10 milliards de dollars » par la chaîne britannique BBC.













