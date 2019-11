Démission de Bougazelli à l'Assemblée nationale : Moustapha Niasse a fait l'annonce officielle

"J'annonce officiellement que la lettre de démission du député Seydina Fall a été reçue à 15 heures. Acte lui en a été donné et son remplacement sera réalisé selon les procédures prévues par le règlement intérieur en son article 7, le moment venu c'est-à-dire au moment de la tenue de la prochaine séance plénière", a annoncé le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse après s'être entretenu avec les présidents de groupes parlementaires.



Ainsi, comme annoncé cet après-midi, le député Seydina Fall alias Bougazelli, mis en cause dans une affaire de trafic de faux billets, a officiellement démissionné de son poste de député.

