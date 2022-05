Démission de Kalidou Niasse, mandataire de «Gueum Sa bopp»

Encore une défection dans les rangs de la coalition «Gueum sa Bopp» de Bougane Guèye Dany. Et cette fois-ci, c'est son mandataire national Kalidou Niasse, par ailleurs ancien député-maire sous le magistère libéral, qui a démissionné depuis hier des rangs de ce mouvement politique.



Il n’est plus en odeur de sainteté avec le leader du mouvement «Gueum sa Bopp», Bougane Guèye Dany qui symbolise, selon lui, «tout ce qui est abject en politique». Kalidou Niasse qui dit continuer son chemin politique avec des valeurs et des principes promet de revenir en détails sur cette démission.

L'As