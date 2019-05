Démission de Me Moussa Bocar Thiam : Serigne Mbaye Thiam regrette Me Moussa Bocar Thiam a démissionné du Ps le 28 avril dernier. Il conteste ainsi la reconduction des mêmes responsables du parti dans le nouveau gouvernement. Ce qu’a regretté, hier, Serigne Mbaye Thiam, secrétaire national chargé des élections au Parti socialiste (Ps), au sortir de la session du Secrétariat exécutif national (Sen), du parti.

« Nous regrettons sa décision parce qu'on veut avoir le maximum de militants et de responsables, mais il a ses raisons ». Toutefois, souligne-t-il, « au même moment qu'il part, d'autres entrent dans le parti. C'est ainsi que fonctionne une formation politique ».

Et de poursuivre, « Aminata Mbengue Ndiaye et moi, on ne se choisit pas dans le gouvernement. Nous sommes proposés par le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng et nommés par le chef de l'État. C'est normal qu'il y ait des points de vue divergents, mais ce qui engage le parti c'est ce qui ressort de ses instances dirigeantes ».



