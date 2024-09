Démissionnaires de Taxawu Sénégal: Made Codé Ndiaye et Cie lancent le parti Pacte

Les 26 cadres qui avaient démissionné de Taxawu Sénégal le 26 août dernier ont créé leur propre formation : Le Parti pour l’action, la convergence, le travail, et l’équité (Pacte)/Siggil Sa Rew. «D’aucuns se diront, ‘’encore un parti politique de plus’’ ! Certes ! Mais l’idéal qui nous anime est différent», lit-on dans leur Manifeste, rapporte Bes Bi.



«Le Pacte est un regroupement transgénérationnel composé de femmes et d’hommes convaincus que la qualité d’un résultat réside dans la vertu de l’‘’Action’’, conscients de la force du collectif et donc de la nécessité d’agréger, de faire, ‘’Converger’’ toutes les compétences nationales et de les orienter, avec leadership, sur une dynamique de solidarité, de progrès, de production, et de développement», entre autres. Made Codé Ndiaye assure la présidence du Bureau exécutif provisoire.

