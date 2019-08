Démissions dans les rangs de « Dolli Macky » : la coordination des jeunes minimise et accuse le maire Moustapha Diop

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Août 2019 à 11:46 | | 0 commentaire(s)|

Des dizaines de militants de « Dolli Macky » dont trois responsables ont annoncé à la presse le wee-kend dernier leur démission de ce mouvement pour s’engager aux côtés du maire Moustapha Diop.



La coordination des jeunes de ce mouvement n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué parvenu à Leral, elle minimise ces départs et parle d’un « groupuscule» d’individus « manipulé » par des « politiciens en perte de vitesse, vomis par les populations lougatoises, à cause d’une gestion opaque, nébuleuse et solitaire de la municipalité, et angoissés par l’avancée inexorable du Dolly ».



La coordination des jeunes « Dolli Macky » ajoute qu’au moment où cette « poignée de frustrés et de vendeurs d’illusions quittent Dolly Macky, d’autres Lougatois crédibles et doublés de valeurs positives font leur entrée dans le mouvement sans condition, convaincus qu’ils sont par la politique de développement initié par leur leader ».



La gestion du maire Moustapha Diop décriée.



La coordination des jeunes du Mouvement Dolly n’a pas raté le ministre et maire « imaginaire » Moustapha Diop à qui, elle invite à éclairer la lanterne des Lougatois sur sa « gestion scandaleuse de la municipalité affectée par une communication quasi inexistante ».



« Depuis qu’il (Moustapha Diop) est élu, aucune réunion publique d’informations n’a été organisée pour entretenir les contribuables de la gestion de leur ville. Pour jeter de la poudre aux yeux de la population, il se réfugie miraculeusement derrière les réalisations du PROMOVIL pour en faire une propriété personnelle. Le fait qu’il n’ait jamais passé 2 heures de temps dans son bureau prouve à suffisance qu’il n’est aucunement préoccupé par les problèmes des Lougatois qui peinent à faire face aux inondations, à l’insalubrité et à l’absence d’assainissement. Bref, Moustapha Diop est le maire le plus incompétent que Louga n’ait jamais connu », fait remarquer la jeunesse du mouvement « Dolli Macky ».









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos