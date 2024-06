Démocratie : Les États-Unis en soutien à la pleine participation des malentendants

Le gouvernement des États-Unis s'est engagé à soutenir les droits démocratiques de tous au Sénégal, y compris ceux de la communauté des non et malentendants.



C'est pourquoi @USAIDSenegal a soutenu la création d'un lexique électoral en langue des signes, pour s'assurer que tout le monde au Sénégal dispose des informations dont il a besoin, pour participer pleinement au processus électoral.



Continuons à travailler ensemble pour faire tomber les barrières et promouvoir l'inclusion, en veillant à ce que chaque voix soit entendue et que chaque vote compte ! #us_snniofar