Démocratisation de l’internet au Sénégal : la Sonatel accélère le pas avec une meilleure couverture fibre et lance une nouvelle offre en très haut débit Conformément à son engagement d’accompagner l’Etat du Sénégal dans son plan de transformation numérique SN 2025, Sonatel diversifie son catalogue d’offres de fibre Optique en vue d’apporter aux sénégalais le meilleur du Ttout en restant en phase avec leur pouvoir d’achat.

En effet, c’est une couverture réseau élargie et plus de débit, au même prix, qui sont proposés aux consommateurs, avec en primeur une nouvelle offre 100 Mbit/s et un modem livebox plus performant afin de les accompagner dans leurs nouveaux besoins en numérique (télétravail et télé-enseignement, entre autres).



La Fibre avance là où ça compte pour vous …



La progression de la couverture en fibre optique est importante en ce qu’elle traduit une transmission d’informations à très haut débit, qui peut atteindre des vitesses élevées sur de grandes distances sans affaiblissement ou perturbation du signal. Une véritable évolution par rapport aux offres ADSL où ,la qualité de la paire de cuivre et la distance en question peuvent occasionner des lenteurs de transmission qui conduisent le client à se retrouver avec des débits inférieurs à ceux espérés. Nous passons donc d’une transmission par signal électrique à un signal lumineux, porté par un support extra fin.



Ainsi dans le souci d’assurer une équité territoriale dans l’accélération de la démocratisation de l’internet au Sénégal, les villes de Dakar, Thiès, Saint Louis, Touba, Mbour, Saly et Somone ont toutes été desservies par la fibre optique pour une expérience d’utilisation toujours plus confortable. Le programme de déploiement continue avec d’autres régions prévues en 2021.



Trois offres de fibres accessibles à tous



Voici ce que le nouveau catalogue d’offres fibre disponible depuis le 02 novembre propose :



Offre Fibre Bi



Avec un débit désormais de 20 Mbit/s descendant au lieu de 15 Mbit/s, l’offre Fibre Bi est accompagnée d’un forfait bloqué mensuel de 10500f/mois. Elle est tarifée à 19 900f/mois la 1ère année de souscription avant de passer à 24 900f/mois à partir de la deuxième année.





Offre Fibre Max



L’offre Fibre Max sert désormais un débit asymétrique de 40 Mbit/s descendant au lieu de 30 Mbit/s.Elle est couplée à un forfait mensuel bloqué à 20 000f + de l’illimité vers les fixes Sonatel et 2 numéros mobiles orange, ainsi qu’un tarif préférentiel d’appel de 25f/minute vers les lignes fixes Orange France + un poste téléphonique, en plus de 2GO d’internet offert et un accès à la TV Orange. Fibre Max tarifée à 24 900f/mois la première année de souscription avant de passer à 29 900f/mois à partir de la deuxième année.





Nouvelle Offre Fibre Méga plus



L’offre Fibre Méga Plus est la grande nouveauté du catalogue. Elle se distingue par son débit élevé de 100 Mbit/s descendant, renforcée par une nouvelle livebox fibre : nouveau design pour plus de performance et de stabilité. Elle comprend un forfait mensuel bloqué à 20 000f + Appels illimités vers les fixes Sonatel et 2 mobiles Orange,+ 3 Go de pass data offert, un accès à la TV Orange, et un tarif préférentiel d’appel à 25f/minute vers les fixes Orange France + 1 poste téléphonique offert. Elle est tarifée à 34 900f/mois la première année de souscription, avant de passer à 39 900/mois à partir de la deuxième année.







Avantages et Conditions de migration des Offres



Les débits des offres Fibre Bi et Fibre Max seront migrées de façon automatique.

La migration vers la nouvelle offre Fibre Méga Plus depuis les offres Fibre Bi, Fibre Max ou Fibre Méga se fait sur demande avec des frais de migration de 15 000f. Pour les clients ADSL résidants dans une zone couverte par la Fibre, vous pouvez migrer gratuitement vers ces nouvelles offres.



Les avantages Voix et TV d’Orange seront maintenues sur l’ensemble des offres, et les clients Fibre méga 60 Mbit/s conservent tous leurs avantages.



Un nouveau modem prémium de dernière génération est disponible pour toute souscription à l’offre Fibre Méga plus.



Tous les nouveaux clients des offres Fibre vont bénéficier des tarifs de bienvenue équivalant à une réduction de 60 000f la première année de souscription.



