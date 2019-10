Démolition de maisons à Ngalellèle: 8 femmes placées en garde-à-vue au Commissariat central de Sor

La radio Sud a informé que des manifestants ont été arrêtés à Saint-Louis, suite aux opérations de démolition d'habitations à Ngalel nord extension et Bango Sud. Il s’agit de 8 femmes, interpellées et placées en garde-à-vue hier au Commissariat central de Sor.



D’après des membres du collectif des populations de Ngalellèle Nord Extension et Bango sud qui regroupe près de 2000 chefs de famille impactés par ces opérations de démolitions, ces personnes arrêtées seront présentées devant le procureur d’ici demain.



Les opérations de démolition se sont poursuivies jusqu’à ce matin.

