Démolitions à Mbour 4 Extension : 2.500 personnes touchées, une conduite conforme à la loi, selon le Préfet Les 2.500 personnes qui occupaient le site sur une partie de la forêt classée située à l’ouest de la ville, ont été recensés en 2018, et leurs noms sont consignés dans un registre dont les autorités gardent une copie, a dit le président du collectif, précisant qu’il n’ y a aucune possibilité de s’infiltrer, via des lettres d’attribution.

Jugeant "triste et déplorable" la destruction de ces maisons, fruits de plusieurs années d’économies, Amadou Dia a dit ne pas être rassuré par la suspension annoncée de l’opération. "S’ils doivent arrêter, ils doivent arrêter pour de bon", dit-il.



Le préfet de Thiès, Moussa Diagne, interrogé par plusieurs médias sénégalais, dont le quotidien Enquête, assure que ces démolitions ont été conduites conformément à la loi.



"Nous sommes dans une forêt classée, et il n’est donné à personne la possibilité d’avoir une autorisation de construire dans la forêt classée. La plupart de ces habitants construisent leurs maisons pendant la nuit", a-t-il indiqué.



D’après toujours l’APS, malgré les nombreuses sommations et interpellations de la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol, "les populations ont fait comme si elles n’avaient rien entendu ou rien vu", a-t-il ajouté .



S’y ajoute que des "irrégularités notoires ont été constatées", qui ont amené l’autorité administrative à déployer une action publique ayant conduit à la démolition des maisons concernées, pour "remettre l’envers à l’endroit".



