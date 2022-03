Dénonciation d’une réunion secrète aux Parcelles Assainies : des responsables de l’APR indexés Dans une déclaration rendue publique, des responsables de l'APR des Parcelles Assainies font dans la dénonciation. Le lundi 21 février, s’est tenue une réunion secrète et très sélective d’un petit nombre de responsables de l’APR de la commune des Parcelles Assainies dans les locaux de la Présidence, dit-on.

« Ainsi, en convoquant cette rencontre de copinage, loin de la base, Augustin Tine, Mahmouth Saleh et Mor Ngom viennent de brûler la lettre circulaire de (SMS) adressée aux militants et responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar", lit-on dans le document précité par Vox populi

Pape Thiam et Cie d'enfoncer le clou : "Nous jugeons que cette réunion tenue à huis clos et en catimini, parrainée par le ministre d’Etat Augustin Tine, commissaire politique dans les 19 communes du département de (Ndakaaru), est une violation flagrante de l’esprit de la lettre-circulaire en date du 14 février 2022 de (SMS)".



Ils rappellent au ministre Tine qu’après le naufrage électoral du 23 janvier dernier dans le département de (Ndakaaru), et particulièrement, dans la commune des Parcelles Assainies, SMS, dans sa lettre, avait "fortement recommandé l’unité"



