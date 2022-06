Dénouement du dossier de l’ASDEVIN: Macky Sall rend à Noflaye ses 30 hectares de terre Le Président Macky Sall restitue les 30 hectares au village de Noflaye. C’est un ouf de soulagement que les populations de Noflaye ( Ndiakhirate Diobéne) commune de Sangalkam ont exprimé par la voix du chef de village éponyme au ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement

En effet, suivant acte administratif approuvé le 30/08/2002, l’état du Sénégal avait consenti un bail sur une parcelle de terrain sis à Noflaye au profit de l’association pour le développement du village de Ndiakhirate, d’une superficie de 29ha 99a 98ca, objet du titre foncier 849/R devenu 5225/R et avait fait l’objet d’une autorisation de lotir du temps du régime de Wade portant le numéro 3092 du mars 2011.



Par la suite, ladite assiette a été réintroduite dans le périmètre du Dac de Sangalkam suite au décret 2021-176 du 27 janvier 2021, déclarant d’utilité publique et urgent, le projet du Dac de Sangalkam. Informé de la situation, le Président Macky Sall a donné des instructions pour restituer cette assiette à l’association ASDEVIN. C’est ainsi que le ministre des finances et du budget a donné des directives à la direction générale des impôts et domaines pour cette restitution.



En exécutant à ces instructions et après consultation la CCOD a émis un avis favorable et le directeur des domaines Mame Boye Diao a notifié cette décision au chef de service départemental des domaines de Rufisque pour sa mise en œuvre.



C’est cette information que le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, Monsieur Oumar Gueye était venu à Noflaye , ce vendredi, transmettre aux responsables de l’association au tour du chef de village de Noflaye, qui ont à l’unanimité remercié infiniment le Président Macky Sall.





