Denrées alimentaires pour la tabaski Les apéristes de Mbour au secours de familles démunies Le maire de Malicounda et Directeur général du COUD a présidé une cérémonie de remise de denrées alimentaires en perspective de la tabaski.



Le week-end dernier, les responsables de Benno Bokk Yakaar du département de Mbour se sont donné rendez-vous à Keur Maïssa pour cette action. Ils ont offert 80 tonnes d’oignons, 40 tonnes de pommes de terre et 200 moutons achetés avec la cotisation des responsables.



Les plus vulnérables et les handicapés étaient les bénéficiaires ainsi que les anciens et les sages de l’Apr. Les bénéficiaires résidant à Mbour se sont partagés 10 tonnes d’oignons, 07 tonnes pour Malicounda et 05 tonnes pour chacune des autres communes.



Pour les moutons, 20 sont destinés à la ville de Mbour et 10 pour chacune des 15 autres communes. Selon Maguette Sène, maire de Malicounda, ce don est estimé à 60 millions Fcfa. Cette action de solidarité commune des responsables de l’Apr dans le département est la deuxième du genre après la campagne médicale qui a permis de sillonner les 16 communes.

