Denrées de première nécessité - Contrôle des prix : A Thiès, deux commerçants épinglés Le service régional du Commerce de Thiès, a déployé hier une équipe de contrôle au niveau des différents marchés et grands quartiers de Thiès. A ce titre, nous apprend "L’As", deux commerçants ont été épinglés…

Selon Khadim Ndiaye, Commissaire aux Enquêtes Économiques, Chef du service régional du Commerce de Thiès, il s’agit d’une opération sur le terrain, pour vérifier l’effectivité des prix des denrées de première nécessité, suite à la baisse décidée récemment par le gouvernement et notamment, ceux qui ont été homologués par le Conseil régional de la consommation de Thiès.



Et d’après le Chef du service régional du Commerce, il ressort de ce contrôle que le niveau d’application des prix est satisfaisant. Mais il renseigne que sur plus de 50 commerces visités, deux infractions ont été enregistrées, dont l’une sur le sucre et l’autre sur la farine.



Et dans ces cas, note Khadim Ndiaye, les agents ont procédé à la saisie des produits qui font l’objet de ces infractions.



Selon "L’As", c’est une équipe d’une quarantaine d’agents qui a été déployée à cet effet et d’après le Chef du service régional du commerce, au-delà du contrôle des prix, l’accent est aussi mis sur la nécessité d’afficher dans les commerces et dans un endroit visible, le tableau des prix plafond dans la région de Thiès, car c’est un moyen pertinent d’information des usagers.



